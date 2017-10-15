УГМК разгромил "Казаночку", одержав четвертую победу в чемпионате России подряд

УГМК одержал крупную победу над "Казаночкой" в матче регулярного сезона женского чемпионата России. Клуб из Екатеринбурга, равно как и "Надежда" с курским "Динамо", еще не терял очков в текущем турнире.

Чемпионат России

Женщины

Премьер лига

Регулярный сезон

"Спарта&К" (Видное) - "Енисей" (Красноярский край) - 73:70 (23:11, 15:20, 18:19, 17:20)

"Инвента" (Курск) - МБА (Москва) - 39:73 (5:16, 14:15, 13:20, 7:22)

УГМК (Екатеринбург) - "Казаночка" (Казань) - 96:51 (29:17, 24:14, 23:12, 20:8)

"Динамо" (Москва) - "Надежда" (Оренбургская область) - 69:84 (21:21, 16:20, 20:21, 12:22)