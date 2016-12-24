УГМК по непонятным причинам не может вылететь из Курска

Директор УГМК Максим Рябков сообщил, что команда уже более двух часов не может улететь из Курска. По его словам, самолет не выпускают по непонятным причинам. Сегодня баскетболистки из Екатеринбурга завоевали Кубок России, обыграв в финале местное "Динамо" (66:60).

- Мы все сидим в самолете в аэропорту Курска – у нас полный борт: и игроков команды, и всех остальных ожидающих, - приводит "Р-Спорт" слова Рябкова. - Но, к сожалению, аэропорт Курска по непонятным причинам не дает нам разрешения на вылет. Мы не знаем, с чем это можно увязать. Задержка составляет уже более двух часов, и никто ничего особого не предпринимает. И мы до сих пор ни от местных властей, ни от местных авиаторов не имеем известий, каким образом команде УГМК будет предоставлено право вообще покинуть территорию Курска.

У нас возникли элементарные проблемы с покиданием города Курск. И это, к сожалению, получается тоже составляющей Кубка России. Мы в определенный момент относились к этому с юмором, но когда сидим уже два с половиной часа, то уже совсем не смешно. Командир экипажа говорит, что наземные службы вообще не выходят с ними на связь.