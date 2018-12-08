УГМК обыграл оренбуржскую "Надежду" со счетом 81:62

Решающего перевеса баскетболистки из Екатеринбурга достигли во второй четверти, в которой они переиграли соперниц со счетом 30:13. "Надежда" попыталась переломить ход встречи в третьей десятиминутке, выиграв ее 19:12, но на конечный итог матча этот рывок не повлиял.

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УГМК (Екатеринбург) - Надежда (Оренбургская область) - 81:62 (13:11, 30:13, 12:19, 26:19).

Таким образом, УГМК удержал за собой первую строчку в Суперлиге, набрав максимально возможные 14 очков в 7 играх. "Надежда" осталась на третьей позиции с 11-ю баллами.