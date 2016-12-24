УГМК обыграл курское "Динамо" в финале Кубка России

УГМК в восьмой раз своей истории стал обладателем Кубка России. В финале, проходившем в Курске, "лисы" обыграли местное "Динамо" – 66:60. Самым результативным игроком встречи стала форвард гостей Ольга Артешина, набравшая 18 очков. Она же была признана MVP "Финала четырех".

Клуб из Екатеринбурга сумел прервать серию бело-голубых, выигрывавших этот турнир последние два сезона. Напомним, что, согласно регламенту Кубка, принимать в нем участие могут лишь игроки с российским паспортом.

Курск (Россия)

Кубок России

Женщины

"Финал четырех"

Финал

"Динамо" (Курск) – УГМК (Екатеринбург) – 60:66 (14:11, 19:25, 18:11, 9:19)

Д: Логунова (15), Кириллова (14), Вадеева (11 + 8 подборов), Видмер (10 + 9 подборов), Принц (8), Левченко (2).

У: Артешина (18 + 7 подборов), Белякова (15), Виеру (10 + 11 подборов), Петракова (8), Черепанова (8), Нолан (7).