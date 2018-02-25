УГМК и "Надежда" разгромили своих соперников

"Надежда" разгромила "Казаночку" в матче чемпионата России (75:45). В других встречах московское "Динамо" обыграло "Спарту&К" (88:82), ногинский "Спартак" уступил "Инвенте" (57:84), а УГМК переиграл МБА (90:53).

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"Надежда" (Оренбургская область) - "Казаночка" (Казань) - 75:45 (17:17, 26:19, 17:4, 15:5)

"Динамо" (Москва) - "Спарта&К" (Видное) - 88:82 (28:19, 19:23, 23:28, 18:12)

"Инвента" (Курск) - "Спартак" (Ногинск) - 84:57 (18:19, 33:6, 19:19, 14:13)

УГМК (Екатеринбург) - МБА (Москва) - 90:53 (24:7, 26:22, 23:13, 17:11)