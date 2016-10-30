УГМК и курское "Динамо" одержали шестые победы в сезоне

Баскетболистка УГМК в регулярном чемпионате премьер-лиги разгромили на своей площадке МБА. Курское "Динамо" было сильнее своих одноклубников из Москвы. Две команды лидируют в турнирной таблице чемпионата - обе одержали по шесть побед на старте сезона.

Чемпионат России

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Регулярный чемпионат

"Вологда-Чеваката" (Вологда) - "Надежда" (Оренбургская область) - 44:67 (16:12, 14:16, 8:21, 6:18)

УГМК (Екатеринбург) - МБА (Москва) - 84:41 (26:10, 17:15, 22:8, 19:8)

"Динамо" (Курск) - "Динамо" (Москва) - 85:47 (18:10, 20:11, 19:13, 28:13)

"Казаночка" (Казань) - "Спартак" (Ногинск) - 65:58 (17:13, 14:18, 20:12, 14:15)

"Динамо" (Новосибирская область) - "Спарта&К" (Видное) - 47:42 (14:14, 17:9, 8:10, 8:9)