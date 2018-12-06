13:21 | Баскетбол — Россия

"Уфимец" объяснил, почему капитан команды потрогал за ягодицы черлидершу

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Баскетбольный клуб "Уфимец" прокомментировал инцидент после матча суперлиги второго дивизиона с "АлтайБаскетом" (76:69). Капитан команды Артем Исаков, проходя по площадке, потрогал за ягодицы черлидершу алтайской команды, которая пожаловалась хореографу, а он – руководству клуба "АлтайБаскет".

– После матчей игроки команды по традиции уже не первый сезон собираются в центральном круге, благодарят друг друга и болельщиков за поддержку, и выкрикивают название команды. Черлидирши из группы поддержки "АлтайБаскет" по окончании матча преградили путь к центральному кругу башкирскому коллективу и капитану команды, габаритному спортсмену Артему Исакову, – говорится в сообщении "Уфимца". – Чтобы пройти в центр площадки, присоединиться к ребятам и прокричать победоносное "Уфимец", капитану уфимского клуба пришлось деликатно подвинуть одну из девушек группы поддержки.

 

Дополнительная информация

http://www.ufimets.ru/news/400-cherlidirsha-pregradila-put-kapitanu-ufimtsa-artyomu-isakovu-/

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