"Уфимец" объяснил, почему капитан команды потрогал за ягодицы черлидершу

Баскетбольный клуб "Уфимец" прокомментировал инцидент после матча суперлиги второго дивизиона с "АлтайБаскетом" (76:69). Капитан команды Артем Исаков, проходя по площадке, потрогал за ягодицы черлидершу алтайской команды, которая пожаловалась хореографу, а он – руководству клуба "АлтайБаскет".
– После матчей игроки команды по традиции уже не первый сезон собираются в центральном круге, благодарят друг друга и болельщиков за поддержку, и выкрикивают название команды. Черлидирши из группы поддержки "АлтайБаскет" по окончании матча преградили путь к центральному кругу башкирскому коллективу и капитану команды, габаритному спортсмену Артему Исакову, – говорится в сообщении "Уфимца". – Чтобы пройти в центр площадки, присоединиться к ребятам и прокричать победоносное "Уфимец", капитану уфимского клуба пришлось деликатно подвинуть одну из девушек группы поддержки.
Баскетболист "Уфимца" нажил проблем на свою задницу, пощупав другую.– Breaking Mash (@BreakingMash) 5 декабря 2018 г.
А все из-за того, что капитан команды решил жамкнуть на удачу ягодицу одной из черлидерш. pic.twitter.com/yujYCefSff
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http://www.ufimets.ru/news/400-cherlidirsha-pregradila-put-kapitanu-ufimtsa-artyomu-isakovu-/