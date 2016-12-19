Тревор Мбакве: "Карасев попал на первую тренировку в США почти сразу из аэропорта"

Форвард Тревор Мбакве, присоединившийся к "Зениту" по ходу сезона, в интервью клубной пресс-службе отметил, что в 2013 году мог быть выбран на драфте НБА. По мнению игрока, клубы отпугнула травма колена, полученная за несколько лет до преддрафтовых тренировок.

– В 2013 году вы входили в топ-60 игроков драфта, однако не были выбраны. Что-то пошло не так на преддрафтовых тренировках?

– Я действительно входил в топ-60 игроков по многим версиям и думал, что меня задрафтуют. На преддрафтовых тренировках я проделал хорошую работу, но, думаю, клубы смутила травма колена, которую я получил за несколько лет до того. У меня была возможность присоединиться к летним лагерям команд НБА или попробовать себя в Д-лиге, но я уже тогда был семейным человеком, и у меня были серьезные предложения из Европы, одно из которых я принял.

– То есть вы не сильно расстроились, что ваши ожидания от драфта не оправдались?

– Очевидно, что каждый хороший игрок мечтает играть в НБА. Спросите любого, и он ответит, что с удовольствием бы попытал счастья в сильнейшей лиге мира. Конечно, я был расстроен, особенно потому, что во время преддрафтовых тренировок произвел впечатление на многих скаутов и получил немало хороших отзывов. Кстати, Сергей Карасев тоже был выбран на драфте 2013 года.

– Вы тренировались вместе с Сергеем?

– Мы с ним тренировались вместе в Лас-Вегасе, когда он только-только прилетел в Америку. Насколько я помню, он приехал на первую тренировку едва ли не сразу из аэропорта, уставший, после перелета. В таком состоянии он должен был работать перед кучей скаутов, но он справился, несмотря на молодой возраст, и это меня впечатлило.