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04:58 | Баскетбол — Россия

Тимофей Мозгов: "Понкрашов сыграл для меня очень важную роль в сборной"


Центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов отметил, что если бы был тренером, то обязательно позвал бы Понкрашова в сборную России. По словам игрока, разыгрывающий УНИКСа - профессионал с большой буквы.

- Если бы я был тренером сборной, обязательно вызвал бы Антона в команду как одного из главных кандидатов на позицию первого номера, - приводят "Известия" слова Мозгова. - А там бы уже ситуация показала, готов он к конкретному турниру или нет. Могу сказать, что Понкрашов - профессионал с большой буквы, очень сильный игрок. Для меня лично он сыграл очень важную роль в сборной. Мы проводили вместе много времени, вместе прошли и тяжелые ситуации, и победы.

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https://iz.ru/656283/timur-ganeev/ponkrashov-ne-rasschityvaet-na-vyzov-v-sbornuiu-pri-bazareviche

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