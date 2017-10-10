Тимофей Мозгов: "Понкрашов сыграл для меня очень важную роль в сборной"

Центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов отметил, что если бы был тренером, то обязательно позвал бы Понкрашова в сборную России. По словам игрока, разыгрывающий УНИКСа - профессионал с большой буквы.

- Если бы я был тренером сборной, обязательно вызвал бы Антона в команду как одного из главных кандидатов на позицию первого номера, - приводят "Известия" слова Мозгова. - А там бы уже ситуация показала, готов он к конкретному турниру или нет. Могу сказать, что Понкрашов - профессионал с большой буквы, очень сильный игрок. Для меня лично он сыграл очень важную роль в сборной. Мы проводили вместе много времени, вместе прошли и тяжелые ситуации, и победы.