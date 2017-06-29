Тэйлор Рочести покинул "Локомотив-Кубань"

Защитник Тэйлор Рочести покидает "Локомотив-Кубань", сообщает официальный сайт клуба. 31-летний игрок продолжит карьеру в другой команде.

– Как профессионал и как человек Тейлор проявил себя с лучшей стороны и в самые важные игры плей-офф он был одним из лидеров команды, который повел за собой партнеров, – отметил генеральный менеджер клуба Алексей Саврасенко. – Клуб благодарит игрока за сезон и желает успехов в продолжении карьеры.

В минувшем сезоне Рочести провел 14 матчей в Еврокубке, набирая в среднем по 11,4 очка, делая 1,7 подбора и раздавая партнерам 3,2 результативной передачи. В Единой лиге ВТБ в его активе 25 матчей со средней статистикой 12,5 очка, 2 подбора и 3,9 "ассиста".