Таурази присоединится к УГМК 20 ноября

Директор УГМК Максим Рябков объяснил отсутствие защитника команды Дианы Таурази в матче за Суперкубок ФИБА с "Вильнев-д’Аск" (66:63). Он отметил, что травмы у американки нет.

– Со здоровьем никаких проблем нет. Просто Диана присоединится к нам 20 ноября, все оговорено, – цитирует "Московский комсомолец" Рябкова. – Ведь она столкнулась на стыке сезонов с чудовищными нагрузками: после сезона с нами она играла на Олимпиаде за сборную США, и мы решили предоставить ей месяц отпуска, передышки. Если бы мы ее привлекли к сборам и соревнованиям с начала осени, это могло закончиться не очень хорошо. У нашего ключевого игрока иссякли бы последние моральные силы – что касается физических, и так понятно – на вторую половину сезона, которая, как известно, самая важная.