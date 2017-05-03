Татьяна Видмер: "Динамо" постарается прервать гегемонию УГМК в следующем сезоне"

Капитан "Динамо" Татьяна Видмер после поражения в финале чемпионата России от УГМК (2-3) отметила, что команда достойно смотрелась на протяжении всего сезона. В решающем пятом матче екатеринбуржский клуб победил 83:82 и в восьмой раз стал чемпионом страны.

– Это была супербитва между нашими коллективами, – цитируют "Известия" Видмер. – Наши болельщики в первую очередь расстроились итоговому поражению, но, с другой стороны, на протяжении всего сезона они видели очень зрелищный баскетбол. Мы выкладывались в каждом матче и заставили себя уважать. Не только в России, но и в Европе. В этом большая заслуга нашего руководства и губернатора. Приятно осознавать, что клуб очень ценят в регионе. Это дорогого стоит. Обидно, что мы все-таки уступили УГМК, но теперь нам есть к чему стремиться. Практически все игроки останутся в команде на следующий год, и мы постараемся стать еще сильнее и прервать гегемонию Екатеринбурга.