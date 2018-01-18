Светлана Абросимова: "Ланге поведет сборную России на Олимпиаду"

Генеральный менеджер женской сборной России Светлана Абросимова подчеркнула, что главный тренер Олаф Ланге продолжит работать с командой. Она добавила, что уход специалиста с поста наставника УГМК будет только плюсом.

– Ланге сейчас улетает домой, после чего приезжает к нам на сборы, – цитирует "РИА Новости" Абросимову. – Он находится в хорошем настроении, будем работать как работали. Мы верим в Олафа и всячески его поддерживаем. Ланге ведет нашу сборную на Олимпиаду, он перед собой такую задачу ставит. Он с нами до конца, и мы с ним.

Как получилось сейчас в УГМК, так получилось, на нас не влияет это. Вообще тренер сборной часто освобожден, и для нас всегда приоритет, чтобы у тренера было максимум времени на сборную.

Напомним, ранее было объявлено об уходе Ланге с должности главного тренера УГМК по семейным обстоятельствам. В сентябре 2017 года немец возглавил женскую сборную России.