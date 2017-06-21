Суд оставил в силе приговор по делу о хищении 44 миллионов рублей РФБ

Мосгорсуд оставил в силе приговор бухгалтеру Елене Силиной, которая обвиняется в пособничестве в хищении почти 44 миллионов рублей у Российской федерации баскетбола (РФБ), сообщает РИА "Новости". Суд приговорил ее к 3,5 годам колонии общего режима.

– Приговор Чертановского суда Москвы в отношении Елены Силиной оставлен без изменения, – говорится в заявлении суда.

По версии следствия, глава РФБ Юлия Аникеева и бывший главный бухгалтер федерации Михаил Кочарян с сообщником при пособничестве профессионального бухгалтера Елены Силиной похитили средства РФБ. С февраля 2014 года по август 2015 года по указанию сообщников Силина контролировала четверых подконтрольных Аникеевой индивидуальных предпринимателей, с которыми заключались фиктивные договоры, после чего на банковские счета переводились денежные средства РФБ.

Полученные деньги позже обналичивались и передавались Силиной, а впоследствии – Кочаряну. Схема была выявлена в декабре 2015 года новым руководством РФБ в результате аудиторской проверки, после чего новый президент РФБ обратился с заявлением в правоохранительные органы. Всего, по данным следствия, было похищено почти 44 миллиона рублей. В октябре 2016 года Кочарян умер от тяжелого заболевания, однако его уголовное преследование продолжалось, так как родственники Кочаряна возражали против его прекращения по нереабилитирующим основаниям.