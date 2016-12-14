10:13 | БАСКЕТБОЛ — Россия

Стивен Сигал примет участие в Дне баскетбола

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Актер Стивен Сигал примет участие в Дне баскетбола, который пройдет во Дворце спорта в Крылатском 17 декабря, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Москвы. Также в программу войдет лазерное шоу, мастер-классы и автограф-сессии известных российских баскетболистов, выступления танцевальных групп, демонстрация трофеев, завоеванных клубами РФ.

Центральным событием должен стать турнир с участием четырех команд, названных в честь побед мужских и женских сборных СССР/СНГ на Олимпийских играх: "Мюнхен-1972", "Москва-1980", "Сеул-1988" и "Барселона-1992". На одну баскетбольную площадку выйдут известные актеры, музыканты, политики.

Среди приглашенных почетных гостей – заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, Министр спорта РФ Павел Колобков, легенда канадского хоккея Фил Эспозито, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, шестикратный чемпион России по футболу в составе "Спартака" Егор Титов, олимпийские чемпионы по баскетболу Сергей Тараканов, Елена Баранова, Ирина Сумникова.

Дополнительная информация

http://www.mosbasket.ru/news/%D0%A4%D0%91%D0%9C/6382

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Материалы REN-TV

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