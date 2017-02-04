"Спартак" уступил "Надежде", УГМК продлил беспроигрышную серию до восьми матчей

В розыгрыше регулярного чемпионата России состоялось два матча. "Спартак" уступил "Надежде" - 63:86, УГМК одержал победу над "Динамо" - 84:56. Отметим, что команда из Екатеринбурга выиграла в восьмой игре из восьми.

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"Спартак" (Ногинск) - "Надежда" (Оренбургская область) - 63:86 (15:25, 19:16, 14:23, 15:22)

4 февраля. Ногинск. "СК Знамя".

УГМК (Екатеринбург) - "Динамо" (Новосибирская область) - 84:56 (20:8, 26:15, 17:20, 21:13)

4 февраля. Екатеринбург. "ДС УГМК".