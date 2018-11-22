Швед - о натурализации Боломбоя: "Я вообще не в курсе, что это за усиление"

Защитник сборной России Алексей Швед сомневается, что натурализованный форвард Джоэл Боломбой усилит национальную команду.

12 ноября Боломбой получил российское гражданство. Форвард, который выступает за ЦСКА, является уроженцем Донецка, его мать – украинка, отец – конголезец. С четырехлетнего возраста он проживал в США.

– Я вообще не в курсе, что это за усиление. Нас, игроков, спрашивали по этому поводу, но сделали по-своему. Лучше эти вопросы задавать руководству федерации, а не нам, – цитирует ТАСС Шведа.

24-летний Боломбой вошел в состав сборной России для подготовки к матчам отборочного турнира Кубка мира 2019 года с командами Финляндии (Эспоо, 30 ноября) и Чехии (Химки, 3 декабря). 20 ноября Международная федерация баскетбола разрешила Болмбою выступать за российскую команду.

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