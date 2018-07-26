Швед и Мозгов приглашены на сбор национальной команды перед осенними матчами отбора ЧМ-2019

Объявлен список игроков, которые в конце августа в составе сборной России начнут подготовку к двум отборочным матчам Кубка мира-2019.

Главный тренер мужской сборной Сергей Базаревич вызвал на сбор 16 игроков:



защитники Евгений Бабурин ("Локомотив", Краснодар, 31 год, 189 см), Дмитрий Кулагин ("Локомотив", 26 лет, 195 см), Михаил Кулагин (ЦСКА, Москва, 23 года, 191 см), Иван Ухов (ЦСКА, 22 года, 193 см), Виталий Фридзон ("Локомотив", 32 года, 195 см), Дмитрий Хвостов ("Локомотив", 28 лет, 190 см), Алексей Швед ("Химки", Химки, 29 лет, 198 см),



форварды Семен Антонов (ЦСКА, 29 лет, 202 см), Никита Балашов (без клуба, 27 лет, 207 см), Петр Губанов ("Химки", 31 год, 207 см), Андрей Зубков ("Химки", 27 лет, 205 см), Сергей Карасев ("Зенит", Санкт-Петербург, 24 года, 201 см), Никита Курбанов (ЦСКА, 31 год, 202 см)



центровые Владимир Ивлев ("Локомотив", 28 лет, 207 см), Артем Клименко (УНИКС, Казань, 24 года, 214 см), Тимофей Мозгов ("Орландо", НБА, 32 года, 216 см).



Еще два форварда находятся в резерве – Евгений Валиев ("Зенит", 28 лет, 205 см) и Станислав Ильницкий ("Локомотив", 24 года, 200 см).

Сборная России соберется в Новогорске 26 августа и будет тренироваться там до 5 сентября. Затем сборная отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в международном турнире с участием Израиля и Польши.

Первый матч второго этапа квалификации Кубка мира-2019 с командой Чехии россияне проведут 13 сентября в Пардубице. А 16 сентября дома сыграют с Болгарией (точное место проведения пока не определено).