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23:14 | Баскетбол — Россия

Шутка дня. Трамп пригласил сборную России в Белый дом

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Стефен КАРРИ (слева) и Леброн ДЖЕЙМС vs Дональд ТРАМП. Кто победит?"Уберите этих сукиных детей!" Трамп требует уволить политизированных спортсменов

Президент США Дональд Трамп пригласил сборную России посетить Белый дом, говорится в сатирической заметке известного юмориста Энди Боровица, опубликованной в рубрике "Юмор" издания New Yorker.

Он отметил, что с нетерпением ждет встречи с российской командой, добавив, что "они намного лучше лузеров из "Голден Стэйт". "Стефен Карри и близко не стоял с Владимиром Ивлевым", - добавил Трамп.

Однако сборная России отказалась от этого предложения. "Мы чувствуем, что сейчас не самое лучшее время для нашей встречи с Трампом", - говорится в заявлении россиян.

Ранее, напомним, Трамп отменил встречу с чемпионом НБА "Голден Стэйт", игроки которого критически высказывались в отношении президента и сомневались, стоит ли им встречаться с президентом.

 
 
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КОММЕНТАРИИ (3)
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spetrov

Benpb_bl, я тоже о хоккее с мячом подумал, но обрати внимание, нашим никому в голову такое написать (слава богу) не приходит. Комментаторов на форуме (речь не про тебя) в виду не имею.

23:43

Benpb_bl

Не, юмор нормальный, на уровне. Это всё равно что наши газеты пошутят, что вместо сборной России по хоккею с мячом пригласят сборную Венгрии или Монголии.

23:35

spetrov

Уровень юмора потрясает.

23:28