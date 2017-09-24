Шутка дня. Трамп пригласил сборную России в Белый дом

Президент США Дональд Трамп пригласил сборную России посетить Белый дом, говорится в сатирической заметке известного юмориста Энди Боровица, опубликованной в рубрике "Юмор" издания New Yorker.
Он отметил, что с нетерпением ждет встречи с российской командой, добавив, что "они намного лучше лузеров из "Голден Стэйт". "Стефен Карри и близко не стоял с Владимиром Ивлевым", - добавил Трамп.
Однако сборная России отказалась от этого предложения. "Мы чувствуем, что сейчас не самое лучшее время для нашей встречи с Трампом", - говорится в заявлении россиян.
Ранее, напомним, Трамп отменил встречу с чемпионом НБА "Голден Стэйт", игроки которого критически высказывались в отношении президента и сомневались, стоит ли им встречаться с президентом.
- Сборная России (Баскетбол)
- Стефен Карри
- Голден Стэйт Уорриорз
- Дональд Трамп
- Владимир Ивлев (баскетбол)
spetrov
Benpb_bl, я тоже о хоккее с мячом подумал, но обрати внимание, нашим никому в голову такое написать (слава богу) не приходит. Комментаторов на форуме (речь не про тебя) в виду не имею.
23:43
Benpb_bl
Не, юмор нормальный, на уровне. Это всё равно что наши газеты пошутят, что вместо сборной России по хоккею с мячом пригласят сборную Венгрии или Монголии.
23:35
spetrov
Уровень юмора потрясает.
23:28