Шутка дня. Трамп пригласил сборную России в Белый дом

Президент США Дональд Трамп пригласил сборную России посетить Белый дом, говорится в сатирической заметке известного юмориста Энди Боровица, опубликованной в рубрике "Юмор" издания New Yorker.

Он отметил, что с нетерпением ждет встречи с российской командой, добавив, что "они намного лучше лузеров из "Голден Стэйт". "Стефен Карри и близко не стоял с Владимиром Ивлевым", - добавил Трамп.

Однако сборная России отказалась от этого предложения. "Мы чувствуем, что сейчас не самое лучшее время для нашей встречи с Трампом", - говорится в заявлении россиян.