Сергей Быков: "С отменой лимита на легионеров в России поторопились"

Экс-капитан, а ныне тренер сборной России​ Сергей Быков считает, что отмена лимита на легионеров не пошла на пользу российскому баскетболу. По его мнению, для начала нужно было развивать детско-юношеский баскетбол.

– Мне кажется, с отменой лимита поторопились, - цитируют "Известия" Быкова. - Его можно было отменять только при наличии сильного детско-юношеского баскетбола. А там мы пока находимся не на самых высоких позициях. В 2017 году две наши юношеские сборные вылетели в дивизион B. Когда эти ребята дойдут до профессионального уровня, они, скорее всего, проиграют конкуренцию и легионерам, и ветеранам-россиянам и могут "исчезнуть с радаров". Сейчас нам не так легко собрать игроков для национальной команды. А когда я играл при лимите на легионеров – два русских на площадке, – у игроков сборной было много игрового времени, и у Блатта был широкий выбор на каждую позицию. У нас были результаты – и это факт, с которым сложно спорить.