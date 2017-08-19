Сергей Базаревич: "В матче с Германией получили урок "домашнего" судейства"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения от Германии (76:79) в матче международного турнира SuperCup в Гамбурге отметил, что команда столкнулась с "домашним" судейством. Он также добавил, что чемпионат Европы, к которому готовится сборная, выигрывают команды, которые проходят через неудачи.

– Сейчас такое ощущение, что команда свои шансы не реализовала. Мы немного получили урок "домашнего" судейства, хотя оно и не было вопиющим, – приводит официальный сайт РФБ слова Базаревича. – Опять же без видео есть ощущение, что сопернику разрешили агрессивно играть, и это повлияло на нашу реализацию. Но все равно мы в концовке могли выиграть, надо было только из-под кольца забить.



Чемпионат Европы выигрывают команды, которые проходят через неудачи. А не так, что кто-то "встал на рельсы" и "поехал до конца". Такое происходит крайне редко. И нужно проработать разные сценарии.

В следующем матче турнира SuperCup сборная России в субботу сыграет с командой Сербии.