Сергей Базаревич: "С Бельгией будем стараться использовать наше преимущество в размере"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич отметил, что команда хорошо подготовилась к матчу отбора Кубка мира-2019 с Бельгией. В товарищеской встрече россияне обыграли Латвию (79:71).

– Мы готовились к матчу с бельгийцами, разбирали их сильные и слабые стороны, пытались на тренировках кое-что моделировать, – цитирует официальный сайт РФБ Базаревича. – Они тоже провели одну товарищескую игру, но гораздо раньше нас и не совсем полным составом. Наверное, она не очень показательна. В том матче, который мы видели, кондиции бельгийской сборной были не очень хорошими, но у соперника с тех пор была целая неделя, чтобы их набрать. А так – мы с этой командой пересекались и на Евробаскете-2017, и уже в этом отборочном турнире провели домашний матч в Нижнем Новгороде.

– На какие ошибки указывали по итогам матча с Латвией?

– Потери и не очень стабильная игра на протяжении 40 минут.

– Сборная России сильнее по именам. За счет чего еще она будет добывать победу над Бельгией?

– Будем стараться использовать преимущество в размере, которое, как мы предполагаем, у нас будет. И играть в свой баскетбол.

– В Антверпен и Краснодар вы взяли 14 игроков. Но заявить на матч можно только 12. Кого пришлось "отцепить"?

– С Бельгией не сыграют Иван Ухов и Станислав Ильницкий. А как будет в Краснодаре – посмотрим. Я хотел, чтобы на выезд отправились 14 человек. Тому же Ивану полезно просто быть с командой, даже если он не выйдет на паркет. Потому что мы очень рассчитываем на него в будущем.