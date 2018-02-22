Сергей Базаревич: "Карасев приехал в сборную с поврежденной рукой, но с Францией сыграет"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич доволен тем, как прошел сбор команды в Новогорске. 23 февраля в Страсбурге россияне сыграют с Францией в рамках отборочного турнира Кубка мира-2019, а 25 февраля в Перми встретятся с Боснией и Герцеговиной.

– В целом сбор прошел хорошо. Есть кое-какие проблемы. Сергей Карасев приехал с "Матча звезд" с поврежденной рукой, но в среду приступил к работе в общей группе, – цитирует официальный сайт РФБ Базаревича. – Дмитрий Кулагин вчера почувствовал недомогание и не тренировался, Евгений Валиев тоже получил по руке. Можно много говорить о том, что у нас мало игроков, но как есть, так есть. Посмотрим теперь, как наша работа проявит себя на практике.

У Карасева уже все хорошо, в среду нормально тренировался и в пятницу будет готов выйти на матч с Францией. Не думаю, что на этот счет могут быть какие-то опасения. Сергей умеет играть в баскетбол, знает наши взаимодействия. Так что с ним проблем быть не должно.