Сергей Базаревич: "Боломбой не входил в список кандидатов в сборную России"

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич отметил, что новичок ЦСКА центровой Джоэл Боломбой пока не рассматривался в качестве кандидата в национальную команду на квалификационные матчи к чемпионату мира 2019 года. По его словам, у игрока нет российского гражданства.

Спортсмен родился в Донецке (отец - конголезец, мать - русская), в настоящее время игрок занимается оформлением российского гражданства.

- Нет. Я был бы готов его рассматривать, если бы были готовы документы, - цитирует "РИА Новости" Базаревича. - Это сильный игрок. ЦСКА не подписывает слабых игроков. Для того, чтобы он помог сборной России, нужно его желание. Думаю, что он сможет помочь.