Семен Антонов: "Сборная России за 2017 год заслужила оценку "хорошо"

Форвард ЦСКА и сборной России Семен Антонов считает, что национальная команда заслужила оценку "хорошо" за этот год. Также он добавил, что у россиян еще много работы впереди.

– Мы заслужили оценку "хорошо", твердую четверку, - цитируют "Известия" Антонова. - Если бы выиграли медали Евробаскета, то была бы пятерка. Ведь никто не ожидал от нас выхода в полуфинал. У нас была тяжелая подготовка к турниру. Швед получил травму. Затем был турнир в Германии, где мы потерпели три поражения подряд и подошли к турниру не в лучшем моральном состоянии. Но мы сумели собраться и начали с побед над Турцией и Сербией. Имели шансы пройти групповой этап без поражений, но не смогли перестроиться во второй половине матча с Латвией. В плей-офф мы также выглядели неплохо и уступили соперникам в равной борьбе.

Если говорить про квалификацию Кубка мира-2019, то не стоит придавать много значения поражению от Боснии и Герцеговины. Боснийцы защитили свою площадку, поймали кураж и забили несколько важных трехочковых. Хорошо, что смогли сократить разницу до пяти очков. Ждем ответной игры в феврале. Понятно, что впереди много работы, но мы общаемся со всеми игроками сборной, и все они горят желанием отобраться на Кубок мира. Практически ни у кого опыта участия в таком турнире не было.