16:42 | БАСКЕТБОЛ — Россия

Семен Антонов: "Приглашение в ЦСКА надо заслужить. Сюда не попадают за красивые глаза или по блату"

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Игрок сборной России по баскетболу Семен Антонов рассказал, что у него была цель попасть в ЦСКА. Форвард в межсезонье перешел в ЦСКА из "Нижнего Новгорода".

– Я шесть лет провел в "Нижнем", и была цель попасть в ЦСКА, а это право нужно заслужить, – приводит "Р-Спорт" слова Антонова. – Вариант возник сразу после того как ЦСКА закончил сезон, и после поступившего предложения я вообще не думал. В итоге переход осуществился достаточно быстро – за 3 - 4 дня. Играть за ЦСКА – большая честь и ответственность, мои слова подтвердит любой игрок ЦСКА. Сюда не попадают за красивые глаза или по блату.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/basketball/20161002/1108114159.html

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