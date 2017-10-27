Семен Антонов: "Не буду расстраиваться по поводу несыгранных минут"

Форвард ЦСКА Семен Антонов в интервью "Известиям" отметил, что под каждый матч тренер выбирает определенную тактику. По его словам, все получат игровую практику.

- Вы довольны своей сегодняшней ролью в ЦСКА?

- Каждый игрок знает свою роль. Да, в игре с "Панатинаикосом" я не вышел на площадку, но, например, в прошлой игре на паркете не появился Виталий Фридзон и Виктор Хряпа. Все понимают, что под каждый матч тренер выбирает определенную тактику. Поэтому я не буду расстраиваться по поводу сыгранных или несыгранных минут. Самое главное, чтобы ЦСКА продолжил побеждать и мы показывали стабильную игру.

- Но все же после прошлогоднего финала Лиги ВТБ, когда вы стали одним из героев серии, многие ожидали, что ваше игровое время увеличится...

- Сезон длинный. У нас много игроков, все получат игровую практику. Я говорил это и в ходе прошлого сезона. Если команда проиграла, а ты набрал 20 очков, никому это не понравится.