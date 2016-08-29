Сборная России вылетела в Пермь на стартовый матч Евробаскета

Сегодня сборная России отправилась в Пермь, где в среду, 31 августа, проведет стартовый матч отборочного турнира Евробаскета-2017 против Боснии и Герцеговины, информирует пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ). В состав команды вошли 13 игроков.

Защитники: Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов (оба – "Локомотив "), Сергей Быков (без клуба), Максим Колюшкин ("Автодор"), Дмитрий Кулагин (ЦСКА).

Форварды: Семен Антонов, Андрей Воронцевич (оба – ЦСКА), Андрей Зубков, Владимир Ивлев (оба – "Локомотив "), Станислав Ильницкий ("Химки"), Сергей Карасев ("Зенит"), центровые Артем Клименко ("Автодор") и Тимофей Мозгов ("Лейкерс").

С окончательной заявкой на матч со сборной Боснии и Герцеговины, в которую войдут 12 человек, главный тренер сборной Сергей Базаревич определится накануне игры.

Сегодня сразу после прилета национальная команда проведет бросковую тренировку во дворце спорта "Молот". Еще две тренировочные сессии перед матчем намечены на вечер 30 августа и на утро 31 августа.