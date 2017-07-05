Саша Обрадович: "Многие клубы Евролиги интересовались Бэббом"

Главный тренер краснодарского "Локомотива" Саша Обрадович выразил радость по поводу подписания защитника Криса Бэбба. В прошлом сезоне американец выступал за немецкий "Ульм".

– Крис Бэбб был одним из самых результативных игроков немецкой бундеслиги. Многие команды Евролиги проявляли к нему интерес, и мы гордимся тем, что смогли заполучить такого игрока, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Обрадовича. – Бэбб обладает отличным броском, у него высокая результативность, он хорошо играет при изоляциях, плотно защищается, к тому же у него прекрасные габариты, благодаря которым он может закрыть сразу три позиции как в защите, так и в нападении.