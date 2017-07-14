Россия победила Азербайджан на молодежном чемпионате Европы

Мужская сборная России в первом матче молодежного первенства Европы (игроки не старше 20 лет) одержала уверенную победу над командой Азербайджана со счетом 85:56. У Ильи Карпенкова 24 очка и 12 подборов. Завтра во 2-м туре группового турнира сборная России в 20.45 по московскому времени сыграет с Великобританией.

Мужская сборная U20 готова начать сегодня свой путь на #FIBAU20Europe

Их матч против Азербайджана - в 14:00 (мск) на https://t.co/A3oZhhTVFe pic.twitter.com/XOkp9Qq3op – РФБ (@russiabasket) 14 июля 2017 г.