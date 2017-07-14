17:27 | Баскетбол — Россия

Россия победила Азербайджан на молодежном чемпионате Европы

Мужская сборная России в первом матче молодежного первенства Европы (игроки не старше 20 лет) одержала уверенную победу над командой Азербайджана со счетом 85:56. У Ильи Карпенкова 24 очка и 12 подборов. Завтра во 2-м туре группового турнира сборная России в 20.45 по московскому времени сыграет с Великобританией.

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