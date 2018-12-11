РФБ оштрафовала "Уфимец" за то, что капитан команды коснулся ягодицы девушки из группы поддержки

Российская федерация баскетбола (РФБ) штрафовала клуб второго дивизиона мужской суперлиги "Уфимец" за неспортивное поведение капитана команды Артема Исакова. РФБ выступила с заявлением по поводу инцидента, произошедшего 4 декабря после матча "Уфимца" с "АлтайБаскетом".

Напомним, что Исаков, проходя на площадку, коснулся ягодицы одной из девушек группы поддержки "АлтайБаскета". Она пожаловалась своему хореографу, а он – руководству клуба. В "Уфимце" объяснили, что Исаков просто попытался оттеснить девушку, которая оказалась у него на пути.

– По результатам просмотра видеозаписи эпизода с участием Артема Исакова и группы поддержки "АлтайБаскета", а также изучения данных сторонами письменных пояснений, решением директората РФБ в соответствии с положениями регламента чемпионата и Кубка России по баскетболу среди мужских и женских клубов/команд на "Уфимец" был наложен штраф за неспортивное поведение его капитана, – говорится в заявлении РФБ. – Сам игрок признал факт касания, отметив, что оно было совершено непреднамеренно, и выразил готовность принести личные извинения участнице инцидента.

В ходе устной беседы председателя директората с руководством клуба, "Уфимец" был уведомлен о недопустимости подобного поведения членов команды в будущем, а генеральный директор "Уфимца" Сергей Медведев сообщил о проведении с игроками беседы о необходимости соблюдения этических норм как на игровой площадке, так и за ее пределами.