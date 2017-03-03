Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Аникеевой

Прокуратура Москвы направила в Чертановский районный суд уголовное дело в отношении бывшего президента РФБ Юлии Аникеевой и бывшего бухгалтера федерации Михаила Кочаряна, сообщает официальный сайт прокуратуры. Они обвиняются по статье 159 части 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения).

По версии следствия, Аникеева и Кочарян с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, а также при пособничестве профессионального бухгалтера Елены Силиной совершали хищения средств РФБ.

Так, в период с февраля 2014 года по август 2015 года по указанию сообщников Силина осуществляла контроль за четырьмя подконтрольными Аникеевой индивидуальными предпринимателями, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не вели. С этими ИП заключались фиктивные гражданско-правовые договоры, после чего на соответствующие банковские счета переводились денежные средства, которые обналичивались и передавались Силиной, а впоследствии - Кочаряну.

Схема была выявлена в декабре 2015 года новым руководством РФБ после аудиторской проверки. Украденная сумма оценивается почти в 44 миллиона рублей.

В октябре 2016 года Кочарян умер от тяжелого продолжительного заболевания, однако его уголовное преследование осуществлялось, поскольку его родственники возражали против прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям. Аникеева заключена под домашний арест. В отношении Силиной дело было направлено также в Чертановский районный суд ранее - 15 февраля.