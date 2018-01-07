Президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга скончался после продолжительной болезни

Президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга Алексей Бурчик скончался утром 7 января, сообщает пресс-служба федерации. 64-летний Бурчик умер после продолжительной болезни.

Напомним, что в июне прошлого года его сбил автомобиль, он был госпитализирован в тяжелом состоянии с травмой головы.

Бурчик с 1974 по 1988 год был игроком "Светлана", после чего работал тренером. С 2015 года он возглавлял Федерацию баскетбола Санкт-Петербурга.