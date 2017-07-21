Павел Коробков продлил контракт с ЦСКА на особых условиях

Центровой Павел Коробков подписал новое соглашение с ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 26-летним игроком рассчитан на один год. Отмечается, что новое соглашение учитывает особые требования к физической готовности баскетболиста.

Предполагается, что Коробков приступит к занятиям с командой с начала подготовительного периода. При этом контракт вступит в полную силу, когда баскетболист сможет стабильно и без пропусков участвовать в работе армейцев.

Коробков перешел в ЦСКА в июле 2014 года. В составе команды он стал чемпионом Евролиги и трехкратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Всего он провел 100 матчей за армейцев, в среднем за игру набирая 4,8 очка и делая 2,1 подбора. Центровой пропустил сезон-2016/17 из-за трех операций на колене.