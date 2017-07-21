Павел Коробков: "Понимаю, что новый контракт с ЦСКА - аванс"

Центровой ЦСКА Павел Коробков, пропустивший прошлый сезон из-за травмы, отметил, что понимает, что новый контракт с клубом – аванс. Он также добавил, что сделает все возможное, чтобы помочь команде в новом сезоне.

26-летний игрок продлил соглашение с ЦСКА на один год с особыми требованиями к физической готовности баскетболиста.

– Я провел в ЦСКА три года, и с клубом у меня много связано: приятные воспоминания, серьезные титулы и яркие победы, – приводит пресс-служба армейцев слова Коробкова. – К сожалению, последний год пропустил из-за травмы, несмотря на все приложенные мной усилия, чтобы раньше вернуться в строй. Готов и дальше много работать, чтобы оправдать ожидания руководства, тренерского штаба и болельщиков. Хочу сказать спасибо за оказанное доверие. Понимаю, что этот контракт – аванс, и я сделаю все возможное, чтобы помочь команде на пути к новым победам.

Коробков перешел в ЦСКА в июле 2014 года. В составе команды он стал чемпионом Евролиги и трехкратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Всего он провел 100 матчей за армейцев, в среднем за игру набирая 4,8 очка и делая 2,1 подбора.