Ольга Артешина: "УГМК совершил подвиг"

Форвард УГМК Ольга Артешина в интервью пресс-службе РФБ отметила, что не сомневалась, что вернется на паркет, несмотря на травму, полученную в финале Кубка России с курским "Динамо" (66:60). В начале третьей четверти она получила удар локтем в лицо от соперницы, но сумела продолжить встречу с повязкой. В итоге Артешина была признана MVP "Финала четырех" турнира.

– О чем подумали в тот момент, когда получили травму и были вынуждены покинуть площадку?

– Пока мне оказывали помощь, я сидела и каждый раз прислушивалась. Если зал "взрывался", значит, забивало "Динамо". Если же молчал – забили наши. И еще очень хорошо было слышно нашу команду поддержки. Поэтому я только и делала, что пыталась предугадать счет.

– Насколько вы осознавали, что сможете вернуться на площадку?

– В моей карьере уже бывали подобные травмы. Поэтому я прекрасно понимала, что наш доктор – профессионал, и он быстро все сделает для того, чтобы я смогла вернуться. И я вошла в игру где-то за три минуты до конца третьей четверти.

– Можете сказать, что вы сегодня совершили подвиг? Вы лично и ваша команда. Все-таки учитывая то, что матч проходил в Курске, "Динамо", наверное, являлось фаворитом финала.

– Могу сказать, что наша команда точно совершила подвиг. Потому что, насколько я знаю, только УГМК играл всемером. В остальных командах на площадку выходили хотя бы 8-9 баскетболисток. При этом у нас есть в составе игрок, которому 37 лет (Деанна Нолан). Мне – 34 года. И я очень счастлива и горда нашей командой.

– Что для вас значит победа в Кубке России, учитывая, что вы два сезона не выигрывали этот турнир?

– К сожалению, формат турнира усеченный. И, наверное, было бы правильно, чтобы команды играли в полных составах. Но мы, русские игроки сплотились ради этих двух дней. Тренеры вместо того, чтобы отмечать свое Рождество, руководили и были с нами. Это большая победа для нашей команды. И неважно, что это Кубок России или другой турнир. Первое место всегда почетно. И мы отдали этой победе очень много сил.

– Что, кроме характера, позволило УГМК сегодня победить?

– Мы готовились, настраивались, выкладывались в защите. Знали, кто лидер у соперника, и пытались уже по ходу матча играть на того, у кого получалось. Но самое главное – мы были командой.