Олаф Ланге: "Я много лет работал с различными федерациями, и всегда находятся недовольные"

Новый главный тренер женской сборной России Олаф Ланге в интервью "СЭ" отметил, что ставит перед собой задачу вывести команду на Олимпиаду-2020. При этом он подчеркнул, что его не волнует скепсис некоторых специалистов.

– Ваш приход в команду некоторые баскетбольные специалисты восприняли неоднозначно, а Анна Архипова в знак протеста покинула тренерский совет РФБ. Что можете сказать тем, кто был против вашего подписания?

– Это не моя забота. Меня наняла РФБ. Я много лет работал с различными федерациями, и всегда находятся недовольные – это природа таких организаций. Я делаю все от меня зависящее, а если кому-то не по душе – это их проблема. Мне все равно. Моя работа заключается не в том, чтобы всем нравиться, а в том, чтобы сборная вышла на Олимпиаду. (Антон БАБОШИН)

Полностью интервью Ланге