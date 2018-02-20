Одну из улиц Москвы назовут в честь Александра Гомельского

По инициативе ЦСКА одна из улиц Хорошевского района Москвы будет названа именем легендарного тренера Александра Гомельского, информирует пресс-служба армейцев. Решение переименовать проектируемый проезд (# 5505), расположенный неподалеку от УСК ЦСКА, принято сегодня на заседании Правительства Москвы.

- Для меня то, что в Москве будет улица имени папы, – это так приятно, такая память и признание заслуг Александра Яковлевича, что я просто не нахожу слов, - цитирует сайт ЦСКА Владимира Гомельского. - Искренне благодарен всем людям, приложившим все усилия и энергию для того, чтобы это стало возможным.