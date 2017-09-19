Обрад Фимич: "Надеюсь, РФБ предложит Базаревичу новый контракт"

Агент главного тренера сборной России Сергея Базаревича Обрад Фимич надеется, что РФБ продлит контракт с 52-летним специалистом. Также он отметил, что Базаревич может возглавить один из клубов.

– Будем общаться с президентом РФБ Андреем Кириленко, - цитируют "Известия" Фимича. - Но я думаю, после удачного турнира проблем с продлением контракта быть не должно. Надеюсь, федерация сделает ему новое предложение. Единственный момент – в условиях нового календаря ФИБА пока сложно понять, сумеет ли он совмещать работу в клубе и сборной.

– То есть существует вероятность, что он возглавит клуб в этом сезоне?

– Он готов. Он хорошо поработал в Турции. Практически все специалисты и болельщики были уверены, что "Трабзонспор" вылетит из высшего дивизиона, но во многом благодаря кропотливой работе Базаревича клуб сохранил прописку в высшем дивизионе. Будем смотреть, какие предложения нам поступят. В данный момент все команды уже определились с наставниками, но мы будем ждать. В случае чьей-то отставки Базаревич, безусловно, станет одним из кандидатов.