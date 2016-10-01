Новый сезон женской премьер-лиги стартовал с победы новосибирского "Динамо" над "Енисеем"

Новосибирское "Динамо" на своем паркете в овертайме переиграло "Енисей" в матче регулярного сезона женской премьер-лиги. Эта встреча стала первой в новом розыгрыше турнира.

Лучшим игроком матча стала форвард хозяев Тамара Тэтхем, записавшая на свой счет 32 очка и 12 подборов.

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Регулярный сезон

"Динамо" (Новосибирская область) - "Енисей" (Красноярский край) - 88:84 ОТ (22:16, 16:28, 19:14, 20:19, 11:7)

Д: Тэтхем (32), Абайбурова (18), Рявкина (12).

Е: Пикрел (27), Доровских (26), Лэнглуа (12).