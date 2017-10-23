Новосибирское "Динамо" обыграло "Казаночку" благодаря 22 очкам Черен

В матче регулярного чемпионата женской премьер-лиги новосибирское "Динамо" на своей площадке одолело "Казаночку" – 60:53. Самым результативным игроком встречи стала форвард хозяек Виктория Черен, набравшая 22 очка. Ее команда поднялась на пятое место в таблице.

"Казаночка" идет шестой. В активе обеих команд по две победы и три поражения в пяти играх.

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"Динамо" (Новосибирская область) – "Казаночка" (Казань) – 60:53 (17:12, 14:22, 14:10, 15:9)