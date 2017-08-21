"Нижний Новгород" и УНИКС проведут товарищеский матч

"Нижний Новгород" сыграет с УНИКСом в товарищеском матче, сообщает пресс-служба клуба из Нижнего Новгорода. Встреча пройдет 30 августа и начнется в 15.00 по московскому времени.

Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ "Нижний Новгород" не смог выйти в плей-офф турнира, УНИКС дошел до 1/4 финала, где проиграл "Локомотиву" (1-3).