Никита Моргунов: "Таких турниров, как Кубок Гомельского, в России всего два"

Руководитель департамента профессионального баскетбола РФБ Никита Моргунов отметил, что стартующий на следующей неделе 10-й розыгрыш Кубка Гомельского будет очень представительным. Помимо ЦСКА и "Химок", в Москве сыграют греческий "Панатинаикос" и турецкая "Дарушафака".

– Очень рад, что нас есть предсезонный турнир, который привлекает такой состав участники, – сказал Моргунов. – Приятно, что он уже 10-й по счету, и очень представительный – все команды или выступали в Евролиге в прошлом сезоне, или стартуют в следующем. И никто не сомневается, что эти соревнования с участием армейского клуба могут носить только имя Александра Яковлевича. У нас в стране только два баскетбольных турнира с такой историей – Кубок Гомельского и Мемориал Кондрашина и Белова в Петербурге. Поэтому я завидую болельщикам, которые будут иметь возможность посмотреть на такие команды перед началом сезона. (Антон БАБОШИН)