Нандо де Коло: "В конце концов, это только предсезонная подготовка"

Защитник ЦСКА Нандо де Коло после поражения от "Химок" (77:84) в финале Кубка Гомельского отметил, что армейцы получили хороший урок и будут продолжать работать.

- Это был трудный матч, но именно такой игры мы ждали, - отметил Де Коло в интервью клубной пресс-службе. – Мы знаем, что у них хорошая команда. Думаю, они стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном. А вообще, как вы знаете, эти матчи всегда тяжелые. Это ведь ЦСКА – "Химки". Сегодня мы немного сдали в четвертой четверти, но нужно продолжать работать. У нас сейчас новая команда. Много новых игроков. Очень важно действовать командно. Это будет длинный сезон. Здорово, что мы уже сейчас понимаем, на каком этапе находимся и что нужно делать.

Кубок Гомельского очень важен. Мы выигрывали его все три сезона, пока я в команде. Но, знаете, в конце концов, это только предсезонная подготовка. Конечно, мы играем для того, чтобы побеждать. Но нельзя просто сказать, мол, мы сейчас пойдем и выиграем. Как я и сказал, это хороший урок. Нам нужно продолжать усердно работать.