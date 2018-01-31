Нандо Де Коло: "ЦСКА – это лучшее, что со мной случалось"

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло заявил, что рад выступать за амбициозный клуб в Европе. Баскетболист отметил, что, начиная выступать в НБА, никогда не думал, что вернется за океан.

– Выступление за ЦСКА – это лучшее, что со мной случалось, – цитирует сайт Евролиги Де Коло. – Когда я начал выступать в НБА, то никогда не думал о возвращении в Европу. Но никогда не знаешь, что ждет тебя в будущем. Классно, что клуб много раз играл в "Финале четырех". Мы все знаем, как тяжело там победить. Главное, это подготовиться по ходу сезона, пройти путь до конца.