"Надежда" завоевала бронзу чемпионата России, курское "Динамо" повело в финальной серии с УГМК

Курское "Динамо" обыграло УГМК в третьем матче финальной серии чемпионата России со счетом 78:62. Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу курской команды. Четвертая встреча состоится 28 апреля в Екатеринбурге.

"Надежда" завоевала бронзовые медали чемпионата России, обыграв в третьем матче московское "Динамо" со счетом 77:70. Счет в серии стал 3-0.

Седьмое место в чемпионате России заняло новосибирское "Динамо", которое в трех матчах победило "Спарту&К".

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Финал

УГМК (Екатеринбург) – "Динамо" (Курск) – 62:78 (13:29, 14:16, 21:19, 14:14)

Счет в серии: 1-2

Матч за 3-е место

"Динамо" (Москва) – "Надежда" (Оренбургская область) – 70:77 (12:13, 20:27, 15:14, 23:23)

Счет в серии: 0-3

Матч за 7-е место

"Динамо" (Новосибирская область) – "Спарта&К" (Видное) – 67:60 (16:17, 20:17, 18:17, 13:9)

Счет в серии: 2-1