"Надежда" завоевала бронзу чемпионата России, курское "Динамо" повело в финальной серии с УГМК

Курское "Динамо" обыграло УГМК в третьем матче финальной серии чемпионата России со счетом 78:62. Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу курской команды. Четвертая встреча состоится 28 апреля в Екатеринбурге.
"Надежда" завоевала бронзовые медали чемпионата России, обыграв в третьем матче московское "Динамо" со счетом 77:70. Счет в серии стал 3-0.
Седьмое место в чемпионате России заняло новосибирское "Динамо", которое в трех матчах победило "Спарту&К".
Премьер-лига
Женщины
Финал
УГМК (Екатеринбург) – "Динамо" (Курск) – 62:78 (13:29, 14:16, 21:19, 14:14)
Счет в серии: 1-2
Матч за 3-е место
"Динамо" (Москва) – "Надежда" (Оренбургская область) – 70:77 (12:13, 20:27, 15:14, 23:23)
Счет в серии: 0-3
Матч за 7-е место
"Динамо" (Новосибирская область) – "Спарта&К" (Видное) – 67:60 (16:17, 20:17, 18:17, 13:9)
Счет в серии: 2-1
Анастасия Волочкова
И я за Курск.Победу в Евролиге никогда не забыть!
21:52
Джон....Сильвер
Курское Динамо вообще молодца! Желаю им общей победы!
21:28