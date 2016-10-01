21:21 | БАСКЕТБОЛ — Россия

"Надежда" разгромила ногинский "Спартак" на старте сезона

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Стартовал регулярный сезон в женской российской премьер-лиге. Самую крупную победу в первый игровой день одержала "Надежда", разгромившая "Спартак" из Ногинска.

Премьер лига

Женщины

Регулярный сезон

"Надежда" (Оренбургская область) - "Спартак" (Ногинск) - 87:54 (23:11, 16:13, 25:9, 23:21)

"Динамо" (Новосибирская область) - "Енисей" (Красноярский край) - 88:84 ОТ (22:16, 16:28, 19:14, 20:19, 11:7)

"Динамо" (Москва) - "Спарта&К" (Видное) - 59:47 (11:15, 13:12, 26:13, 9:7)

"Вологда-Чеваката" (Вологда) - УГМК (Екатеринбург) - 56:76 (12:23, 18:13, 16:25, 10:15)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/women/russia/2016-2017/

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