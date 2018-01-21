"Надежда" победила МБА, "Спарта&К" в овертайме обыграла "Инвенту"

"Надежда" одержала победу над МБА со счетом 82:63 в матче регулярного чемпионата премьер-лиги. Это 9-я победа команды из Оренбургской области в 12 играх текущего сезона.

В других встречах "Инвента" проиграла "Спарте&К", а "Казаночка" обыграла "Спартак" из Ногинска.

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"Надежда" (Оренбургская область) – МБА (Москва) – 82:63 (21:22, 26:16, 17:14, 18:11)

"Инвента" (Курск) – "Спарта&К" (Видное) – 78:81 ОТ (22:22, 17:14, 12:18, 20:17, 7:10)

"Спартак" Нг (Ногинск) – "Казаночка" (Казань) – 55:77 (17:16, 13:14, 10:20, 15:27)