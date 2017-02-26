Московское "Динамо" и "Надежда" одержали победы

Курское "Динамо" на своем паркете переиграло УГМК в матче чемпионата России. В других встречах "Надежда" выиграла у "Спарты&К", московское "Динамо" переиграло "Вологду-Чевакату", а "Казаночка" одержала победу над новосибирским "Динамо".

Чемпионат России

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Регулярный сезон

"Динамо" (Курск) - УГМК (Екатеринбург) - 99:86 (34:27, 19:19, 32:20, 14:20)

"Надежда" (Оренбургская область) - "Спарта&К" (Видное) - 78:49 (21:12, 18:10, 22:20, 17:7)

"Динамо" (Москва) - "Вологда-Чеваката" (Вологда) - 76:72 (22:22, 13:14, 22:14, 19:22)

"Казаночка" (Казань) - "Динамо" (Новосибирская область) - 66:58 (14:11, 21:14, 7:15, 24:18)