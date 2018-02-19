Мосгорсуд рассмотрит апелляцию Аникеевой 5 марта

Мосгорсуд 5 марта рассмотрит апелляцию бывшего президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой, которая была осуждена на 4,5 года колонии за мошенничество, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на представителей суда. Ранее приговор экс-главе федерации был вынесен Чертановским судом, но находившаяся под домашним арестом Аникеева не явилась на оглашение вердикта и скрылась от следствия.

По версии следствия, она вместе с бывшим главным бухгалтером организации Михаилом Кочаряном и бухгалтером Еленой Силиной похитили средства РФБ в размере около 43 миллионов рублей.

Напоминим, Аникеевва возглавляла РФБ с 2013 по 2015 год. Затем ее президентство было признано нелегитимным.